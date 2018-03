Hladni val, koji je krajem veljače i tijekom ožujka zahvatio hrvatsko priobalje, sa sobom je donio snijeg i nagla zahladnjenja, ponegdje do -7, pa čak i -8 stupnjeva Celzija te nekoliko tjedana kiše.



Naravno, to je uznemirilo voćare i maslinare, jer u takvim uvjetima dolazi do "mrazopuca", međutim, situacija je na škojima ipak bila nešto bolja, primjerice na Hvaru se temperatura nije spuštala ispod -3 stupnja Celzija.



- To je točno, većina otočnih težaka smatra da maslina kraće vrijeme podnosi hladnoću i do -12 stupnjeva, ali otpornost masline na niske temperature osim duljine trajanja hladnog vremena ovisi o njezinoj sorti i starosti te mikrolokaciji maslinika. Međutim, na poziv nekih ljudi osobno sam se uvjerio da su ponegdje i na škojima nastradali vršni dijelovi mladih maslina, a također je bilo pucanja kore na stablima, zato što je zahladnjenje nastupilo nakon kretanja sokova i dok su stabla općenito bila u kondiciji - kazao je mr. sc. Stanislav Štambuk iz Poljoprivredne savjetodavne službe.



Štete su općenito veće u maslinicima u kojima je obavljena rezidba prije hladnog vala, no sada ipak ne moramo brže-bolje u maslinike. Potrebno je jedno vrijeme pričekati i onda pristupiti sanaciji šteta, koje se mogu manifestirati i opadanjem lišća sa smrznutih maslina. Tanje grane, prema preporuci savjetnika, najbolje je odrezati, dok ćemo na onim debljim propalu, zamrzlu i osušenu koru ukloniti oštrim nožem sve do zdravih dijelova, a potom ranu premazati voćarskim voskom.



No, istaknuti i višestruko nagrađivani hvarski maslinar Ivo Lučić-Kompozitor iz Poljica (na slici ispod), čovjek s golemim iskustvom koje je godinama stjecao u svom masliniku od 650 stabala, veli da na nekim lokacijama, zbog obilne vlage, na stablima treba nastaviti sa suzbijanjem čađavice i još šire rasprostranjenog paunova oka.



Simptomi te bolesti u našim maslinicima, a koju uzrokuje patogena gljivica Cycloconium oleaginum, poznata i pod nazivom Spilocaea oleagina, najbolje se uočavaju baš u rano proljeće.



- Zaštitu od ove bolesti provodimo dva puta, u jesen i na proljeće - ovisno od vremena početka infekcija, i to kod nas dopuštenim fungicidima na bazi bakra. Najbolje je koristiti Cuprablau Z WP, Champion WP, Champ Formula 2 FL SC, Kocide DF i druge u jednopostotnim koncentracijama. Od ostalih preventivnih mjera važno je provoditi pravilnu rezidbu i prozračivanje krošnje maslina, a dobro bi bilo na vrijeme se opredijeliti za nešto otporniji sortiment. Po mnogima su poželjnije lastovka, bjelica, uljarica i neke već kod nas udomaćene talijanske sorte - veli Kompozitor, vjerujući da je oštra zima ove godine barem uništila štetnike, te da će plodovi opet biti zdravi baš kao i lani, što je, između ostalog, presudno i za proizvodnju kvalitetnog maslinova ulja.

Zbog niskih temperatura stradale su masline u zaleđu i priobalju općine Marina, koja je poznata po maslinarstvu, potvrdio nam je to Ivica Ugrina, mladi maslinar iz Rastovca, koji vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Njegovi maslinici broje oko 120 stabala, od kojih su polovica mlade masline.



Ugrina kaže da su najviše stradala stabla koja su se orezivala odmah nakon berbe i tijekom siječnja ove godine, budući da su masline ranije krenule u proljetnu vegetaciju.



Drži da su rana gnojidba i topla zima pokrenuli ranu vegetaciju. Ustvrdio je da je trenutačna situacija u pojedinim maslinicima na području te općine katastrofalna jer je otpalo lišće, a kod nekih stabala došlo je do pucanja kore drveta. Doznajemo da on ima maslinike na tri lokacije te da je situacija u njima različita.



- U jednom masliniku otpalo je dosta lišća, ali je krošnja ostala bujna. U drugom je otpalo vrlo malo lišća, dok u trećem, mladom masliniku, nije otpao niti jedan list. Međutim, taj sam maslinik, prije prognoze niskih temperatura, tretirao biostimulatorom koji sadrži aminokiseline biljnog podrijetla. Negativan primjer kod mladih maslina imam upravo kod onih koje sam početkom veljače nažalost orezao i formirao za rast. Njima je lišće potpuno otpalo - kazuje Ugrina.



Načelnik općine Marina Ante Mamut s predstavnicima Savjetodavne poljoprivredne službe u Trogiru obišao je teren kako bi se utvrdila šteta na maslinicima. Prema njegovim riječima bit će potrebno proglasiti elementarnu nepogodu.