Hladni val napravio je ogromnu štetu, ali mukama maslinara tu nije kraj: struka savjetuje kako pomoći ranjenim stablima

Sibirski val studeni u veljači poharao je maslinike diljem Zadarske županije. Stabla su promrzla, opada im lišće s krošnji, popucala je kora... Nakon razmjerno loše prošle maslinarske godine aktualne štete od mraza bude strahove kod maslinara da bi ovogodišnja berba mogla biti ispod očekivanih rezultata.



Maslina u kraćim vremenskim razdobljima može podnijeti temperature i do -10 stupnjeva, a njezina otpornost ovisi o starosti stabla, sorti, mikrolokaciji i dužini trajanja izrazite hladnoće. Uz temperature ispod ništice, koje su trajale danima, jaka bura je samo pojačavala hladnoću. Bila je to pogubna kombinacija iza koje su ostale velike štete u maslinicima, ali i drugim voćnjacima.



- Proteklog mjeseca na području Zadarske županije došlo je do smrzavanja maslina na nepovoljnim lokacijama uglavnom u zaleđu županije, a uzrok tome je djelovanje niskih temperatura uz buru. Na smrznutim maslinama oštećenja su vidljiva u opadanju lišća, odnosno defolijaciji cijele krošnje bez pucanja kore, a na izrazito nepovoljnim lokacijama oštećenja su u vidu uzdužnog pucanja kore dvogodišnjeg i trogodišnjeg drva - kaže dipl. ing. agr. Gordana Dragun, pročelnica Hrvatske poljoprivredne komore Zadarske županije, dodajući da se temeljem oštećenja provode zahvati obnove.



U slučaju opadanja lišća rade se zahvati pomlađivanja krošnje i sanitarna rezidba oštećenog porasta, a kod pucanja kore prikraćuju se osnove grane neposredno ispod oštećenja ili se radi rezanje stabla pri zemlji.



- Neki maslinari su već izišli u rezidbu i sanaciju stabala što struka ne preporučuje jer i dalje postoji opasnost od niskih temperatura. Nužno je provesti zaštitu bakrenim pripravcima radi sprječavanja pojave raka masline, pripravcima poput CUPRABLAU-Z ili NEORAM WG ili NORDOX 75 WG - objašnjava Dragun, dodajući da će uvid u štete biti moguć tek u travnju, kada maslina uđe u puni sok i počne vegetirati.



U Polači na 41 hektaru Poljoprivredne zadruge "MasVin" mraz je osjetilo i 12 tisuća stabala masline u najvećem ekološkom masliniku u Dalmaciji.

- Predviđali smo niske temperature i mraz tako da smo se dodatno pripremili i stali s rezanjem. Najveći problem je što smo tjednima imali temperature od minus 9 stupnjeva, pa dva dana minus 15 i onda iznenada toplije vrijeme. To je bio šok za masline - kaže upravitelj "MasVina" Radoslav Bobanović.



- Stradala nam je sorta frantojo upravo zbog tih naglih promjena u temperaturi, iz niskih u visoke. Maslina se zaledila i pukla - ističe Bobanović (na slici iznad), dodajući da su im sorte lastovka i levantinka zbog promrzline odbacile listove, a kolika im je šteta saznat će po plodu tek kada krenu brati masline.



Hladna i prevrtljiva veljača svojstvena je za poljoprivredu. Ali mraz i niske temperature nisu jedini problemi za maslinare.



Bobanović upozorava da dolazi razdoblje povišenih temperatura i vlage, zbog čega se javlja mogućnost pojave paunova oka, gljivičnog oboljenja koje se mora spriječiti.



- Svi maslinari moraju komunicirati sa znanošću, institutom i savjetodavnom službom. Ne smiju se bezveze prskati masline jer bi se na taj način mogla ugroziti zdrava maslina. Potrebno je kupiti lužinu u ljekarni, uzeti listove istih sorta masline, ali s različitih stabala i provjeriti ima li indicija pojave paunova oka ili ne. Ako ima, onda se maslina prska sredstvima na bazi bakra - objašnjava Bobanović, dodajući kako su im uz masline stradale samo još domaće bajame koje su procvjetale u siječnju.



Zbog niskih temperatura vrlo često je slučaj da masline od leda popucaju, a Bobanović savjetuje kako takve masline sanirati.



- Ako su pukotine manje, maslina se prska mješavinom bakra i mlijeka. Ukoliko su pukotine značajnije i veće, potrebno ih je onda sanirati voćarskim voskom - savjetuje Bobanović, pozivajući sve maslinare da i dalje budu na oprezu.