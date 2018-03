Poznati i nagrađivani zadarski maslinar Borislav Pedić izazvao je nemalu uzbunu u redovima istarskih i hrvatskih maslinara kada je na nedavnu uljarsku manifestaciju "Oleum Olivarum" u Krasici u Istri prijavio dva uzorka jednog te istog svog ulja, ali pod različitim imenima.



Jedan je uzorak poslao pod svojim imenom, a drugo pod imenom svog zeta Slovenca Jože Pahora iz Sežane. Pahor se, inače, uopće ne bavi maslinarstvom niti uljima, a, usput, nije ni u kakvom rodu predsjednikom Slovenije Borutom.



U Krasicu je stiglo 211 uzoraka ulja, organoleptičku analizu, koja od ukupno 100 nosi 90 bodova, ove godine su udruženim snagama obavili članovi Udruge senzorskih analitičara maslinova ulja iz Krasice, Buja, te članova Panela Znanstveno-razisklovalnog središča Univerze na Primorskem iz Kopra, Panela Društva oljkarjev Brda i Panela Goriško oljkarskog društva iz Slovenije, pod vodstvom dr. sc.Viviane Lušetić.



U tom su ocjenjivanju dva uzorka istog Pedićevog ulja dobila različite ocjene. Uzorak pod Pahorovim imenom dobio je 92 boda te je u ukupnom poretku osvojilo drugo, vicešampionsko mjesto, dok je Pedićev uzorak dobio tri boda manje, što ga je postavilo na 42. mjesto u ukupnom poretku. Ali je i taj uzorak dobio zlatnu medalju, kao i još 91 ulje pristiglo u Krasicu.



Pedić je ipak bio razočaran takvim ishodom, ali je postigao cilj svog eksperimenta koji objašnjava ovako:



- Dosta maslinara mi se potužilo da je na različitim manifestacijama i ocjenjivanjima isto ulje dobivalo dijametralno suprotne ocjene - na jednoj bi dobilo zlato, a na drugoj bi bilo odbačeno kao ulje s manom - govori Pedić.



- To, pa i govorkanja o protežiranju pojedinih maslinarskih područja, kao i to da dalmatinski uljari, primjerice, u Istri "ni slučajno" ne mogu osvojiti titulu šampiona, motiviralo me da se odlučim provjeriti postoji li stvarno neujednačenost ocjenjivanja od panela do panela.



Ispostavilo se da je Pedić bio barem djelomično u pravu, jer su oba uzorka njegova ulja dobila gotovo identične ocjene kemijske analize sastava ulja, što znači da su isključivo organoleptički paneli, živi i obučeni kušači ulja koji konačno i daju ključnu ocjenu uljima, procijenili da postoji i razlika i u okusu.



Međutim, realno, ta razlika je minimalna, iznosi samo tri boda i na koncu su oba uzorka Pedićeva istog ulja dobila istu, zlatnu medalju, što nam je posebno istaknuo i zadarski agronom Ivica Kostović, dugogodišnji organoleptički ocjenjivač ulja, član zadarske Udruge kušača "Olea".



- Ulja u Krasici su ocjenjivala čak četiri panela, dakle, nema govora o nekakvoj prijevari ali, naravno, da se u ukupnim ocjenama mogu dogoditi razlike, i to stvarno minimalne, kao što je to u Pedićevom slučaju. Mi u "Olei" na našim panelima ponavljamo ocjenjivanje onih ulja koja dobiju preveliki raspon ocjena kod kušača, jer ne možemo tražiti "medijanu" u ocjenama kad su ocjene 70 i 90 bodova za isto ulje. Onda ponavljamo ocjenjivanje, a razlike u ocjenama se mogu kretati do 20 posto. To je podnošljivo i u tom se rasponu dogodila razlika u ocjenama Pedićeva dva uzorka – objasnio je Kostović.



Sam Pedić je, nakon svega, osim laganog razočaranja zbog različitih ocjena jednog te istog ulja, još više bio razočaran jučerašnjim naslovom na naslovnici zadarskog dnevnika "Zadarski list", koji je i objavio cijelu priču o njegovom eksperimentu. Naslov "Zadranin Borislav Pedić razotkrio prijevaru organizatora" pogodio ga je više nego iskustva s natjecanja u Krasici.



- Nikad nisam tvrdio da se radi o prijevari nego sam samo htio ukazati na razlike u kriterijima panela na natjecanjima. Sad sam toliko razočaran svime da ću prestati komunicirati s novinarima, ali i sudjelovati na maslinarskim manifestacijama, osim na "Povenjaku" u Omišu.