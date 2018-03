Da kontinentalni dio Lijepe naše žudi za kvalitetnim i izvornim otočnim proizvodima, dokazao je netom završeni sajam "Hrvatski otočni proizvod" održan na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića.



Baš je tu na središnjem mjestu trgu našega glavnog grada 24 otočnih proizvođača, među ostalim, s Hvara, Brača, Raba, Korčule i Dugog otoka, dobilo priliku izložiti svoje sireve, maslinovo ulje, vino, likere, prirodnu kozmetiku, slastice, te ostale autohtone proizvode koji nose oznaku "Hrvatski otočni proizvod".



- Drago mi je da su barem ovako nama u Zagrebu dostupni proizvodi iz Dalmacije. Ideja je jako dobra i potiče rad malih proizvođača, sajam bi svakako trebao biti češće organiziran - mišljenja je jedna Zagrepčanka koja je ciljano došla po sol s Pelješca sa začinskim travama jer je, kako kaže, u našem glavnom gradu ne može kupiti.



Proizvodi koji nose tu oznaku su rezultat otočne tradicije, ali i inovacije, te potječu s ograničenih otočnih lokaliteta i rade se u malim serijama.



- Uvijek mi je drago doći na ovakve manifestacije i nešto kupiti - maslinovo ulje, sir smokve, bademe, ma sve. To inače nigdje ne mogu kupiti pa napravim zalihu - kazala nam je Sunčana Pejanović koja smatra da bi se takvi sajmovi trebali održavati i češće, a ne samo dvaput godišnje.



- Pokušavamo naći med, ali nismo našli ono što želimo. Svakako je lijepo i zanimljivo vidjeti kako ste sve to izložili. Bili smo na moru kod vas, doduše u Zadru pa smo vidjeli neke od tih proizvoda - otkrio nam je Adi iz Indonezije u društvu supruge dok je razgledavala ponudu kozmetike vrijednih otočnih proizvođača, koji koriste vlastite sirovine.



Baš takvu kozmetičku liniju nudi OPG Čurčin iz Starog Grada na Hvaru, koja vrvi jedinstvenim mirisima toga našeg sunčanog otoka, a za što su dobili brojna priznanja struke.

- Uzgajamo ljekovito bilje, među ostalim lavandu i smilje, tu su i naše masline. Imamo svoj destilator pa od toga radimo kreme i sapune, ukupno imamo 34 proizvoda s oznakom HOP-a. To je jamac kvalitete, jako nam je bitna oznaka, zato i plaćamo analize proizvoda koji također moraju proći i ocjenu stručne komisije. Ljudi su to prepoznali, jedva dočekaju nas otočne proizvođače ovdje u Zagrebu i mole nas da dolazimo češće, a ne samo za Božić i prije Uskrsa. I domaći i stranci sve više cijene naše domaće prirodne proizvode - kaže nam Berislava Čurčin, koja je u posao uključila sina i kćerku koji su se za taj posao školovali, te od toga žive.



Time je ostvaren još jedan cilj projekta "Hrvatski otočni proizvod", a što je poticanje zapošljavanja i ostanak na otocima. Dolazak na sajam isplatio se i Poljoprivrednoj zadruzi Postira s Brača, jer na njihov štand mnogi dolaze kupiti ekstra djevičansko maslinovo ulje.



- Prezadovoljni smo, Zagrepčani su prepoznali kvalitetu našeg ulja koje ima brojne medalje, a mogli su ga i probati. Litra maslinova ulja po cijeni od 90 kuna, te 80 kuna za veće količine po litri, nije im to preskupo s obzirom na kvalitetu - rečeno nam je na njihovu štandu gdje smo doznali i kako sve više Zagrepčana prelazi na zdravu mediteransku prehranu, a njena osnova je upravo to ulje.



Kapitalizirati stručna znanja, odlučio je prije deset godina Toni Bunčić, inženjer agronomije, iz Poljoprivrednog obrta "Poje" s otoka Visa, koji se osim vina, odlučio i na proizvodnju kozmetike.



- Imamo kreme za lice, ulje za tijelo, sapune, eterična ulja, anticelulitne kreme, sve 100 posto prirodno. Uvijek se isplati dolazak na ovakve sajmove, podjednako ide vino i navedeni proizvodi. Čuo sam da postoje prijedlozi da se ovakvi sajmovi odvijaju i u drugim gradovima, što bi svakako bilo dobro - kazao nam je taj inženjer agronomije.