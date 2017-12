Ni sa svojih 90 godina nije mu teško stajati na hladnoći: ovaj nesebični Zadranin će novac od prodaje 1500 sadnica maslina donirati bolnici za liječenje raka

Radu Babića, inače vlasnika rasadnika "Ruzinavi brod", ovih dana možete zateći na zadarskom Branimiru kako prodaje sadnice maslina.



No većina ljudi pri pogledu na njegov kombi zastane nad natpisom koji je barba Rade napisao na komadu sitropora.



On i njegova žena ove su godine odlučili pomoći ljudima koji su oboljeli od raka pa će tako donacije od kupnje sadnica maslina donirati bolnici za liječenje raka, piše Zadarski.hr.



Vijest o nesebičnom činu barba Rade se ubrzo proširila Facebookom pa vjerujemo da će ovih dana mnogi Zadrani odlučiti kupiti koju sadnicu masline.



U nastavku prenosimo samo jedan od brojnih komentara građana kojih su oduševili Rade i njegova žena:



"Ova prekrasna duša od čovika poklanja 1500 sadnica maslina za pomoć bolnici za liječnje raka. Svaka donacija je dobrodošla. Koliko možeš daš i dobiješ sadnicu. Ma koja je to ljubav prema čovječanstvu i želja da pomogneš kad sa svojih 90 godina stojiš na ledari dok mladi non stop njurgaju kako nešto ne mogu. Kapa do poda! Priča s tolikom strašću o svom radu i svojoj tradiciji dijeljenja sadnica. Prošle godine je podijelio čak 2500 sadnica!"