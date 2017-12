Otvorene su prijave za jubilarni 20. Noćnjak

Jubilarna 20. Međunarodna manifestacija maslinara i uljara Noćnjak 2018. održat će se u Hotelu Olympia u Vodicama od 15. do 18. ožujka 2018. godine.



Noćnjak godišnje okuplja i povezuje maslinare i uljare, znanstvenike i stručnjake, predstavnike resornih državnih institucija, proizvođače i distributere maslinarsko-uljarske opreme, trgovačke i hotelijersko-ugostiteljske kuće, medije, te ostale subjekte vezane uz maslinarstvo i uljarstvo iz Hrvatske i inozemstva.



Trodnevni program manifestacije otvoren je za sve zainteresirane sudionike, a sadrži znanstveno-stručna predavanja, brojne radionice i degustacije, sajam maslinarstva i uljarstva, Olio bar te izložbu maslinovih ulja i proizvoda od masline, na kojima se promoviraju i kušaju proizvodi dostavljeni na ocjenjivanje.



Rok za dostavu uzoraka na ocjenjivanje

1. prosinca 2017. – 15. siječnja 2018.



Lokacije za dostavu uzoraka

1. SPLIT

Uzorke dostaviti u razdoblju od 1. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. radnim danima od pon. - pet. u vremenu od 7,00 – 15,00 sati OSOBNO ili POŠTOM na adresu: Zadružni savez Dalmacije, Split, Kamila Tončića 4, 1. Kat



2. ZADAR

Uzorke dostaviti dana 13. siječnja 2018. (subota) u vremenu od 9,00 – 14,00 sati OSOBNO na adresu: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24/h



Kako sudjelovati u ocjenjivanju i natjecanju?



Potrebno je samo popuniti odgovarajuću prijavu i dostaviti uzorke proizvoda sukladno propozicijama.



Na prošlogodišnjem Noćnjaku zaprimljeno je ukupno 377 uzoraka, od čega 97 pakovina maslinovog ulja, 210 otvorenih maslinovih ulja i 70 proizvoda od masline i to iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Hrvatski maslinari dostavili su 254 uzorka, a inozemni maslinari 54 uzorka, od kojih je najveći broj pristigao iz Slovenije.



VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOZNATI NA OVOM LINKU