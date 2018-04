Aloe vera je puno više od dekoracije: uz pomoć ove ukrasne biljke možemo se boriti protiv brojnih zdravstvenih problema

Aloe vera (Aloe barbadensis) izgleda na prvi pogled kao obična ukrasna biljka. Ako ste je već kao dekorativni doprinos zelenilu zasadili u svom vrtu ili je, pak, uzgajate na balkonu, možda niste znali da je ona mnogo više od dekoracije. Uvjereni samo da će vas ovi redci navesti da za nju pronađete mjesta, ako već niste.



Osnažuje imunosni sustav. Snažan imunosni sustav sigurno je temelj dobrog zdravlja. Za jačanje obrambenog sustava danas mnogi posežu za posebnim dodacima prehrani, iako za to nema potrebe. Priroda nam nudi obilje mogućnosti koje su mnogo bolje i ujedno jeftinije. I aloja je jedna od biljaka koje nam uspješno pomažu u jačanju imunosnog sustava, detoksikaciji organizma i smanjenju upala.



Upotreba aloje povezuje se sa zdravljem kože. Pomaže kod alergije, svrbeža, osipa, akni i općenito kod nadražene kože. Ako gel aloje redovito nanosite na lice, i ostavite ga da djeluje barem deset minuta, sigurno ćete odgoditi starenje kože. Koristeći svakodnevno manju količinu aloje, možete znatno poboljšati elastičnost kože i ukloniti bore, tvrde azijski znanstvenici. U njihovu istraživanju sudjelovalo je 30 zdravih žena, starijih od 45 godina, koje su 90 dana koristile gel Aloe vere. Nakon tretmana kod njih se znatno smanjila količina bora, a došlo je i do vidljivog poboljšanja elastičnosti kože lica. Pripravci na osnovi Aloe vere svakako su odlični prirodni saveznici u situacijama kada imamo opekline na koži ili kada želimo ubrzati cijeljenje rana.



Pozitivno utječe na probavu. Osim umirujućeg učinka na kožu, treba spomenuti i sličan utjecaj koji pripravci na bazi ove biljke imaju na našu probavu, odnosno na crijeva. Svakodnevno konzumiranje manjih količina soka od aloje može pomoći u smirivanju želučanih problema, iritabilnih crijeva, pri čemu je za probavni sustav osobito korisna sposobnost ove biljke da sudjeluje u uništavanju štetnih bakterija u crijevima.



Pomaže u reguliranju krvnog tlaka. Vjerojatno najmanje poznata osobina ove biljke jest ta da pomaže u uspostavi ravnoteže šećera u krvi. Stoga su pripravci od aloje vrlo korisni za osobe koje boluju od dijabetesa tipa 2.

Više sunca, manje vode za bolji rast

Aloe veru možete uzgajati u loncima izloženima suncu, najbolje na južnoj ili istočnoj strani prozora, balkona ili vrta, jer je upravo izloženost suncu zaslužna za veću proizvodnju ljekovitog sastojka aloina u listovima. Inače starijim biljkama više prija sunce, dok mladim biljkama više odgovara sjena. U rano proljeće biljku treba iznijeti iz zatvorenog prostora na otvoreno, ali je se ne smije odmah izložiti direktnom suncu jer će listovi požutjeti, nego u polusjenu.



Što se sadnje tiče, aloja ima plitak korijen od svega 20-ak centimetara, pa je najbolje posaditi u širu i pliću posudu. Na dno lonca treba staviti sloj kamenja, pa sloj pijeska i tek onda dodati zemlju. Posude moraju biti četvrtinu ispunjene s drenažnim materijalom i kompostom, jer je takav sustav sadnje najbliži njezinu prirodnom okruženju. Višak vode može slobodno otjecati i treba ga redovito odliti.



Idealna temperatura za uzgoj aloje u zatvorenom prostoru je danju 20 do 24 ºC, a noću oko 10 do 14 ºC. S obzirom da u lišću ima čak 95 posto vode, zbog opasnosti od smrzavanja, temperatura nikada ne smije pasti niže od 5 ºC. Aloe vera ne podnosi puno vlage, stoga je dovoljno zalijevati samo jedanput tjedno, a tijekom zime jednom mjesečno.



U proljeće se biljka prihranjuje gnojivima bogatim fosforom i tako potiče cvatnja tijekom lipnja, a u zemlju se može dodati i humus od hrastova lišća i time poboljšati njezin rast.



Inače, biljka se razmnožava rasađivanjem mladica na način da se pažljivo odvoji izdanak sa dna ili pupoljak te da se on zasadi. Najbolje je to učiniti u svibnju i lipnju, u razdoblju najintenzivnijeg rasta i razvoja.